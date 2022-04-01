Ticaret Bakanlığı, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı. Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

MART AYINDA KATAR'A 9 BİN 850 KÜÇÜKBAŞ İHRAÇ EDİLDİ

Bu yılın mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir."

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle;

Doğruluk Kontrolü "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Katar'a gönderilmek üzere kargo uçağına yüklenen küçükbaş hayvan görüntüleri gündem oldu. 2,5 milyon küçükbaş hayvanın Katar'a ihraç edildiği iddia edildi. İddiaları yalanlayan Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiğini aktardı."

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