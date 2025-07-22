Katar, 2036 Olimpiyatları için Adaylığını Duyurdu

Katar, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmak için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Katar Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Katar'ın 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) adaylık başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

Gelişmiş spor tesisleri, dünya standartlarında altyapısı ve organizasyonel tecrübesiyle Katar'ın 2036 Olimpiyatları için hazır olduğu belirtilen açıklamada ifadelerine yer verilen Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Adaylık Komitesi Başkanı Şeyh Cuan bin Hamed Al Sani, "2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği için adaylık yapma başvurumuz, sporun halklar arası anlayışı ve barışı teşvik eden bir platform olduğu yönündeki ulusal vizyonumuzu yansıtmaktadır." dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Katar Olimpiyat Komitesinin 2036 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı düzenlemek üzere yaptığı resmi başvurunun, sadece bir ev sahipliğinden ibaret olmadığını, Katar'ın "barış için spor" anlayışını benimsediğini ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle desteklenen bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Adaylığın, Katar'ın büyük spor etkinliklerini başarıyla organize etme konusunda edindiği birikimin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Al Sani, özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın uluslararası çapta büyük övgüyle karşılandığını, Katar'ın bu turnuvalarda izleyicilere güvenli ve konforlu bir ortam sunduğunu ve turnuva tarihindeki en başarılı organizasyonlardan biri olarak kayda geçtiğini ifade etti.

Katar, ev sahibi olarak seçilmesi halinde, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk Orta Doğu ve Körfez ülkesi olacak.

Daha önce 2006 Asya Oyunları, 2015 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2022 FIFA Dünya Kupası, 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası, 2025 Masa Tenisi Dünya Şampiyonası gibi uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Katar, 2025 FIFA Arap Kupası, 2026 Dünya Atıcılık Şampiyonası, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası ve 2030 Asya Oyunları gibi önemli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak.