Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Emirlik Divanı Başkanı Abdullah bin Muhammed bin Mubarek El Huleyfi, Spor ve Gençlik Bakanı Hamad bin Halife bin Ahmed El Sani, Katar Futbol Federasyonu (QFA) Başkanı Casim bin Raşid El Buainain ve çok sayıda üst düzey yetkili de hazır bulundu.

Milli takım futbolcularını ve İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile teknik heyeti 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımlarından dolayı tebrik eden Al Sani, oyuncuların performanslarını överek bu başarının Katar devletinde spor ve futbolun ilerlemesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Al Sani, oyunculara Katar'ı en iyi şekilde temsil etmeleri çağrısında bulunarak bölgesel ve uluslararası turnuvalarda başarılar diledi.???????

Öte yandan başkent Doha'nın birçok bölgesinde Katar'ın Dünya Kupası'na katılımı kutlandı. Vatandaşlar şehrin birçok bölgesinde araçlarla konvoy oluştururken, milli takımı destekleyen sloganlar attı. Şehrin yüksek binaları ise tebrik mesajları ile aydınlatıldı.

Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

Katar Milli Futbol Takımı ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Katar, sahasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Daha önce ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'na katılan Katar, 2023 yılında ise yine ev sahibi olduğu Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanmıştı.