Katar, 2025'te 1,5 Milyondan Fazla Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Katar, 2025 yılının ocak-mart döneminde 1,5 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Katar Turizm Kurumundan yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinden gelen ziyaretçilerin toplam ziyaretçilerin yüzde 36'sını oluşturduğu, bunu yüzde 28 ile Avrupa, yüzde 20 ile Asya ve Okyanusya bölgelerinin izlediği aktarıldı.

Ziyaretçilerin geliş yolları bakımından ise hava yolu ulaşımı yüzde 51 ile ilk sırada yer alırken, kara yolu ulaşımı yüzde 34, deniz yolu ulaşımı ise yüzde 15 oldu.

Otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 71 olurken, toplam 2,6 milyon geceleme satışı gerçekleştirildi.

Bu talep artışında, Katar'ın geçen aylarda Web Summit Qatar, Doha Mücevher ve Saat Fuarı (DJWE) ve Katar Uluslararası Yemek Festivali gibi önemli etkinliklere ev sahibi yapmasının etkili olduğu belirtildi.

Katar Turizm Başkanı ve Visit Qatar Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Ali Al Harici, "Yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktan memnuniyet duyduk; yıl boyunca daha fazla konuğu karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu istatistikler, uzun vadeli turizm geliştirme stratejimizi ve Katar'ın yıl boyu canlı bir destinasyon olma konumunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yıl içinde birçok uluslararası etkinliğin gerçekleşeceği Katar'da, bu sene yapılacak FIFA U17 Dünya Kupası ve FIFA Arap Kupası organizasyonları kapsamında çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.