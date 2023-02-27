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Katalonya'daki monarşi karşıtı siyasi liderler, İspanya Kralı 6. Felipe'yi protesto etti

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Katalonya'daki monarşi karşıtı siyasi liderler, İspanya Kralı 6. Felipe'yi protesto etti

Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones ve Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, İspanya'nın Barselona kentinde başlayan Mobil Dünya Kongresi'nin açılışında Kral 6. Felipe'yi protesto etti.

Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones ve Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, İspanya'nın Barselona kentinde başlayan Mobil Dünya Kongresi'nin açılışında Kral 6. Felipe'yi protesto etti.

Monarşi sistemine karşı olan iki Katalan siyasi lider, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kral 6. Felipe ile yan yana fotoğraf vermekten kaçındı.

Katalonya özerk hükümet başkanı Aragones ve Barselona Belediye Başkanı Colau, Mobil Dünya Kongresi'nin üst düzey yöneticilerine verilen ve İspanya Kralı 6. Felipe ile Başbakan Pedro Sanchez'in de katıldığı dün akşamki yemeğe Kral ile karşılaşmamak için farklı kapıdan giriş yaptı.

Aragones ve Colau, bu sabahki açılış töreninde de benzer tavır sergileyerek Kral'ın fuar alanına girişi sırasında onu karşılamamak için içeride bekledi.

Kral 6. Felipe'yi Barselona'daki fuar alanının girişinde Başbakan Sanchez, Ekonomi ve Dijital Geçiş Bakanı Nadia Calvino, Fuar Başkanı Pau Relat ve GSM Birliği (GSMA) Başkanı John Hoffman karşıladı.

Kaynak: AA / Güncel

Mobil Dünya Kongresi Barselona Monarşi Güncel Haberler

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