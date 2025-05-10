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Katalonya'da Kimyasal Fabrikada Yangın: Beş Kasabada Karantina Uygulandı

Katalonya'da Kimyasal Fabrikada Yangın: Beş Kasabada Karantina Uygulandı
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sonrası oluşan toksik bulut nedeniyle beş kasabada karantina uygulandı. Yangın kontrol altına alındı ve havada tehlikeli bir madde tespit edilmedi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde sabah saatlerinde kimyasal ürünlerin olduğu bir fabrikada çıkan yangının yaydığı dumandan dolayı beş kasabada karantina uygulandı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkililerinden edinilen bilgilerde, Barselona yakınlarında Vilanova i la Geltru kasabasında saat 05.30'ta kimyasal ürünlerin olduğu bir fabrikada yangın çıktığı ifade edildi.

Yetkililer, yangınla birlikte hidroklorik asit parçaları içeren büyük bir toksik bulut oluştuğunu belirtti.

Hava ile duman ölçümleri yapıldığını kaydeden yetkililer, ölçümlerden sonra toplamda 150 bin kişinin yaşadığı beş kasabada saat 12.30'a kadar karantina uygulandığını açıkladı.

Katalonya İtfaiye Şefi Joan Josep Bellostas, yangının kontrol altına alındığını ve gün içinde söndürüleceğini belirtti.

Bellostas, son ölçümlerde havada klor kalıntısı tespit edilmediğini ve sorun oluşturacak bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Yangında iki itfaiye görevlisinin hafif yaralandığı ve fabrikada yaklaşık 70 ton havuz temizlik malzemesinin depolandığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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