Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının sayısı son 8 yılın en düşük seviyesinde

İspanya'nın doğusunda ayrılıkçı girişimlerle ön plana çıkan Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlılarının sayısı son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Katalonya özerk yönetim başkanlığına bağlı Fikir Araştırma Merkezinin (CEO) yayımladığı anket sonucuna göre, bağımsız bir devlet isteyen Katalanların oranı yüzde 38,8'e kadar düşerken karşıtların oranı yüzde 53,3'e yükseldi.

Bölgede 2014 yılından bu yana ilk defa bağımsızlık yanlılarının oranı yüzde 40'ın altına indi.

Oysa Temmuz 2020'de bağımsızlığa destek verenlerin oranı yüzde 50,5'e kadar çıkmıştı.

CEO'nun son açıkladığı ankete katılanların yüzde 48,9'u Katalonya'nın yeterli bir düzeyde otonoma sahip olduğunu savundu.

Buna rağmen bölgedeki ayrılıkçı siyasi partilerin savunduğu, bağımsızlık referandumu talebine atfen ortaya atılan "halkın kendi geleceğine karar verme hakkı" girişimine Katalanların halen yüksek oranda (yüzde 72,6) destek verdiği görüldü.

Bağımsızlık yanlısı girişimlerinin 2012'den itibaren arttığı Katalonya'da son olarak 14 Şubat 2021'de yapılan erken parlamento seçimlerinde ilk kez bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin toplam oy oranı yüzde 50'yi geçmişti.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012'de başlamış ve şimdiye kadar iki kez yasa dışı halk oylaması (9 Kasım 2014 ve 1 Ekim 2017) yapılmıştı.

Katılımın düşük olduğu ancak çok büyük oranda bağımsızlığa destek veren son halk oylamasından sonra 27 Ekim 2017'de Katalonya özerk yönetim parlamentosu, "açıklanması ertelenen, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu" iptal etmiş ve aynı gün İspanya Senatosunda alınan ve Anayasa'nın 155. maddesinin uygulandığı kararla, Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk ederken, diğer eski Katalan özerk yönetim hükümeti üyeleri ve iki sivil toplum örgütü temsilcisi, 2 Kasım 2017'de tedbiri kararla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yüksek Mahkemede tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümeti üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden 9'u, devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezası almış, 22 Haziran 2021'de ise kısmi af ile serbest bırakılmışlardı.

İspanya'da mevcut azınlık sol koalisyon hükümeti, dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle Katalonya sorununa çözüm bulmak için diyalog masası kurulacağını açıklasa da şimdiye kadar herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.