Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partiler İspanya'dan ayrılma taleplerini yineledi

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin sonucunda sol koalisyon hükümetinin devamı için belirleyici konumda olan Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler, İspanya devletinden ayrılma taleplerini yineledi.

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin sonucunda sol koalisyon hükümetinin devamı için belirleyici konumda olan Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler, İspanya devletinden ayrılma taleplerini yineledi.

Katalonya'da özellikle 2011-2017 yıllarında ana gündem maddesini oluşturan, son 3,5 yıldır ise dondurulan bağımsızlık yanlısı girişimler, İspanya'da merkezi hükümetin kurulmasındaki belirsizlik ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin desteğine olan ihtiyaçla bir kez daha alevlendi.

"Diada" adıyla her 11 Eylül'de kutlanan Katalonya Ulusal Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda, Katalan siyasetçiler, bir kez daha af ve bağımsızlık referandumu çağrıları yaptı.

Katalonya özerk hükümet başkanı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Eş Başkanı Pepe Aragones, hükümet kurulması için şart koşulan, 2017'deki yasa dışı referandum sürecinden sonra haklarında yasal işlem başlatılan veya ceza alan ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin affının tek başına çözüm olmayacağını, İspanya devleti ile anlaşmalı bir bağımsızlık yanlısı referandumun önünün açılması gerektiğini savundu.

"Katalonya bağımsızlık için özgürce oy vermek istiyor ve İspanyol devleti bu talebe demokratik yanıt verene kadar siyasi çatışma olacaktır." diyen Aragones, İspanya'da hükümet kurulması için "kilit konumda olan" Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini, İspanya devletini "affın gerekli ve kaçınılmaz olduğuna ikna etmek zorunda olduklarını" söyledi.

İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gittikten sonra Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak siyasi kariyerine devam eden eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve Katalonya İçin Birlik (Junts) Partisi lideri Carles Puigdemont da benzer bir çağrıda bularak "Sadece bağımsızlık için değil ulus olarak tanınmamız için de talepkar olmalıyız." mesajını yolladı.

Bu arada ERC ve Junts arasındaki siyasi rekabetin "Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine zarar verip, Katalanları böldüğü" yönündeki yorumlar Diada'da bir kez daha öne çıktı.

Başbakan Sanchez, Katalonya'da yeni bir sayfa açmak istiyor

Diğer yandan iktidarda kalmaya devam etmesi için ERC ve Junts'un desteğine ihtiyacı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez de Diada dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Katalonya ilerleme, diyalog ve birlikte yaşam için yeni bir yol açtı. Geleceğe bakmanın ve ilerlemeye devam etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İspanya Veraset Savaşı sırasında, 11 Eylül 1714'de İspanyol ordularının Barselona kentini ele geçirdiği güne atfen 11 Eylül'de kutlanan Diada, 2012'den bu yana bağımsızlık yanlısı örgütlerin büyük gösterileriyle öne çıkıyor.

Bu yılki gösteri için de önemli hazırlıklar yapan ayrılıkçı sivil toplum örgütleri (ANC ve Omnium Cultural), Katalonya genelinden 200'den fazla otobüsle bağımsızlık yanlısı grupları Barselona'ya getirdi.

Gösterilerde, af ve bağımsızlık taleplerinin yanı sıra Katalanca dilinin İspanya ve AB'deki resmi kurumlarda kullanımının zorunlu hale getirilmesi de istendi.

İspanya'da hükümet kurma süreci

İspanya'da 23 Temmuz'daki genel seçim sonrasında Kral 6. Felipe, seçimlerden birinci parti çıkan ancak Meclis çoğunluğu olmayan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ancak mevcut siyasi tabloda, 176 olan Meclis çoğunluğunun altında destek bulan (172) Feijoo'nun, 26, 27 Eylül'de Meclisteki oturumların sonunda güven oyu alma ve azınlık hükümeti kurma olasılığı çok uzak gözüküyor.

Feijoo'dan sonra hükümeti kurma görevini alması beklenen PSOE lideri Sanchez'in ise ayrılıkçı Katalanların af ve referandum taleplerine karşılık vermesi gerekiyor.

Sanchez Katalanlara af konusunda olumlu yaklaşsa da, Senato'da çoğunluğu bulunan PP, tüm demokratik seçenekleri kullanarak bunu önleyeceğini, böyle bir affın İspanya anayasasında yerinin olmadığını savunuyor.

Ülkedeki siyasi takvime göre 27 Kasım'a kadar hükümet kurulmazsa parlamento feshedilerek İspanyollar 14 Ocak'ta bir kez daha sandık başına gidecek.