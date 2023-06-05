'Katalog' ile çalışan fuhuş şebekesinin üyeleri adliyeye sevk edildi (2)
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16 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli 3 ilde, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebekeyle yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı,...
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 3 ilde, genç kızları, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırıp, çektikleri fotoğraflarını katalog haline dönüştürerek fuhşa zorlayan şebekeyle yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmet İNAN/BURSA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel