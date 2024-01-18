Kasten öldürme suçundan firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve Ağrı'daki cezaevinden 2015 yılında firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırıkkale Tren Garı'nda "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.K'nin (58) Batman'a gitmek için bilet aldığı bilgisine ulaştı.

Kısa sürede gara giden ekipler, hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde yakaladı.

Yapılan incelemede 2015 yılında cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlünün "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıldır arandığı tespit edildi.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.