Kasten Öldürme Suçundan Aranan Vedat Gümüş TIR Garajında Yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Tehdit' suçlarından 25 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Vedat Gümüş (48), polis tarafından TIR garajında uyuduğu kamyonda yakalandı.

Bornova ilçesindeki TIR garajını dün kontrol eden polis ekipleri, bir kamyonun içinde uyuyan Vedat Gümüş ile karşılaştı. Gümüş'ün kimlik sorgulamasından 'Kasten öldürme' ve 'Tehdit' suçlarından hakkında 25 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gümüş hakkında ayrıca 'Kasten öldürme', 'Tehdit', 'Çocuğun kaçırılması, alıkonulması', 'Yaralama' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gümüş, gözaltına alınıp, Pınarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kadir ÖZEN - Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,