Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.H. (28), düzenlenen operasyonla Sahabiye Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Murat Asil - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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