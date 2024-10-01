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Kasten öldürme suçundan aranan S.A. yurt dışına kaçarken yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan S.A. yurt dışına kaçarken yakalandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası kesinleşen S.A., yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alınan S.A., tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A.'yı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken sınır hattında yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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