Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Kıraathanede Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent A., uzun süredir arandığı halde kıraathanede okey oynarken yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü okey oynarken yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan Bülent A'nın (62) kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü bir kıraathanede okey oynarken yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel