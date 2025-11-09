Haberler

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Çobanlık Yaparken Yakalandı

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde, 'kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.K, çobanlık yaptığı sırada yakalandı. Jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde, "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çobanlık yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1,5 yıldır aranan B.K, dün çobanlık yaptığı Örenkale Mahallesi yakınlarında hayvan sürüsü içinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

B.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
