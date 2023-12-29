Kasten öldürme, mala zarar verme suçlarından aranan E.D İzmir'de yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık 3 aydır aranan E.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
"Kasten öldürme, mala zarar verme" suçlarından aranan E.D, İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 aydır aranan E.D'nin Buca'da olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla E.D'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, tutuklandı.