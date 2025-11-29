Haberler

Kastamonulular Platformu, yönetim toplantısını İstanbul'da yaptı

KASTAMONULULAR Platformu, yönetim toplantısını İstanbul'da bir otelde iş dünyası, siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

KASTAMONULULAR Platformu, yönetim toplantısını İstanbul'da bir otelde iş dünyası, siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Platform Başkanı Haydar Çolakoğlu, "Kastamonu'nun geleceğine yön verecek başlık Batı Karadeniz'in bir bütün olarak değerlendirilmesiyle bölgesel temsil gücünün artırılmasıdır" dedi.

İstanbul'da yaşayan ve sayıca ikinci en büyük hemşehri grubunu oluşturan Kastamonulular, İstanbul'daki toplantıda bir araya geldi. Batı Karadeniz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirilmesinin hedeflendiği gece gelecek dönem yol haritasını içeren istişarelere sahne oldu.

Toplantı boyunca katılımcılar, kentin kültürel mirasının korunmasından sosyal projelere, kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesine kadar pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulundu. Batı Karadeniz'in konuları ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hemşehri platformları ile olan ilişkiler ele alındı. Özellikle, Platformun geleceği için kilit rol oynayan gençliğin ve gençlik kollarının çalışmalarının desteklenmesi, gençlerin platform içindeki temsil gücünün artırılması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte, kadınların ve kadın girişimcilerin toplumsal ve ekonomik alanda ön plana çıkarılması, desteklenmesi ve platformdaki yönetimde daha etkin rol almalarının sağlanması hedefleri ele alındı. Kastamonu ve Türk kadınının gururu olan Şehit Şerife Bacı'nın hayat hikayesi ve bugünkü anlamı tekrar ele alındı.

Ayrıca, Kastamonu'nun eşsiz doğasını ve tarihini öne çıkaracak, bölgeye katkı sağlayacak turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve daha iyi tanıtılması yönünde atılacak adımlar üzerinde detaylı çalışmalar yapıldı. Son olarak Kastamonu' nun kültürel zenginliğini yansıtacak sanat projeleri ile platformun toplumsal vizyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Platform Başkanı Haydar Çolakoğlu, "Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e ve hemşehrilik bilincine yakışır şekilde, daha güçlü projeler üretmeye kararlıyız. Amacımız sadece sosyal alanda değil, Kastamonu'nun gerek ekonomik alanında gerekse de siyaset alanında daha ileri gitmesini sağlamaktır. Ekonomik, sanat, spor, siyaset, politik ve kültürel arenalarda daha fazla temsilci ile gücümüzü artırmaktır" diye konuştu.

Konuşmasında birlik mesajı veren Çolakoğlu, Batı Karadeniz'in stratejik önemine ilişkin "Batı Karadeniz'i bir bütün olarak ele almalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açıdan birbirini besleyen güçlü bir bölgesel ittifak oluşturmalıyız. Kastamonu'nun bölgesel liderliği, Batı Karadeniz'in güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Batı Karadeniz illeri bir bütün olarak İstanbul'un en kalabalık nüfusunu teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Onursal Başkan, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Acar ise birlik beraberlik mesajı verdi. Platformun Başkan Vekilleri Burcu Kösem, Mehmet Umur ve Muhittin Tığlı sadece hemşehri buluşmaları yapmadıkları, iş dünyasına yön verdiklerini aktardı. Vekiller, "Türkiye genelinde etkisi hissedilen güçlü bir organizasyonuz. Bugünkü istişare, Kastamonu'nun ekonomik gücünü daha büyük bir ölçeğe taşımak için atılmış önemli bir adımdır" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılan iş insanları, STK başkanları ve basın temsilcileri; Kastamonu'nun tarım, orman ürünleri, turizm ve girişimcilik alanlarındaki güçlü potansiyeline dikkat çekerek, bölgenin kalkınmasının Batı Karadeniz'in bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Gecenin sonunda, İstiklal Madalyalı tek ilçe İnebolu'nun ve Şerife Bacı'nın fedakarlığına atıf yapılarak, "Kastamonu ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz" mesajı verildi. Toplantıda, istişarelerden çıkan öneriler doğrultusunda kapsamlı çalışma dosyalarının hazırlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
