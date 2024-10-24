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Kastamonulu Öğrenciler Robot Yarışmasında Başarı Sağladı

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Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu öğrencileri çeşitli kategorilerde başarılar elde etti. Vali Dallı, öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Erzurum'un ev sahipliğinde 6-19 Ekim'de gerçekleştirilen "16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, yarışmada Kastamonu adının finale altın harflerle yazılmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Dallı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde 17 ülke ve 81 ilden 2 bin 687 robot ile 6 binin üzerinde katılımcının olduğu yarışmada elde ettikleri başarıyla ilimizi çok güzel bir şekilde temsil eden Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu'ndan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Yarışmada Kastamonulu öğrenciler, "Temel Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi"nde TULPAR adlı robotlarıyla Türkiye birincisi, "İleri Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi"nde TULPAR4 isimli robotlarıyla Türkiye birincisi, TULPAR3 isimli robotlarıyla aynı kategoride Türkiye ikincisi, "Temel Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi"nde ROBOALP isimli robotlarıyla Türkiye altıncısı, "Temel Seviye Tozkoporan Robot Kategorisi"nde ALPBOT ve ALPBOT-1 isimli robotlarıyla da altıncı ve sekizincisi oldu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel

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