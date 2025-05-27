Kastamonulu Kadın, Kartondan Çiçeklerle Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Kastamonulu Kadın, Kartondan Çiçeklerle Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
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Kastamonu'da 40 yaşındaki Hacer Ünal, çocukluk hayalini gerçekleştirerek kartondan yapay çiçekler yapıyor. Çiçekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunan Ünal, Kastamonu'yu çiçeklerle donatmayı hedefliyor.

Kastamonu'da 40 yaşındaki Hacer Ünal, çocukluk hayalini gerçekleştirip kartondan yaptığı çiçekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Taşköprü ilçesinde küçük yaşlarında "solmayan çiçek" hayali kuran evli ve 2 çocuk annesi Ünal, eva kartondan (Bir tür plastik karton) yapay çiçekler hazırlamaya başladı.

Yaptığı ürünlerle evini çiçek atölyesine çeviren Ünal, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Çiçekler soldukları zaman üzülüyorum"

Hacer Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçekleri çocukluktan itibaren çok sevdiğini söyledi.

Çiçeklerin solmasına üzüldüğünü anlatan Ünal, "Keşke solmayan çiçekler olsa dedim. Kağıt çiçekler yapmaya başladım. Eva çiçeğin yapılışını öğrenmeye çalıştım. Şimdi eva çiçekler yapıyorum. Onları çok seviyorum. Çiçeklerden bir dünya kurdum kendime. Bu işi devam ettirmek, daha da geliştirmek istiyorum." dedi.

Video izleyerek öğrendiği eva çiçek yapımının çok zahmetli olduğunu ifade eden Ünal, gül, papatya ve gelincik gibi çiçekler yaptığını belirtti.

"Kastamonu'nun her tarafını çiçeklerle donatmak istiyorum"

Bazı çiçekleri yapmak için 3 gün harcadığını dile getiren Ünal, "Eva süngerimsi bir malzeme olduğu için tozlanıyor, bu da hoş bir görüntü olmuyor. Mutlaka boyuyorum, şekillendiriyorum. Tek tek yaprakları birleştiriyorum. Ayaklarını monte ediyorum. Her aşamasını tek tek yapıyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Kastamonu'nun her tarafını çiçeklerle donatmak istiyorum." diye konuştu.

Vatandaşların ürünleri çok beğendiğini belirten Ünal, "Kore'de daha değişik türleri yapılıyor. Ben Kastamonu'da olsun istedim. 'Neden bu görselden Kastamonu mahrum kalsın.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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