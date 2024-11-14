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Kastamonulu Asuman Çığlıoğlu, Avrupa Kick Boks Şampiyonu

Kastamonulu Asuman Çığlıoğlu, Avrupa Kick Boks Şampiyonu
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Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Kastamonulu milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Vali Dallı, Çığlıoğlu'nu ve antrenörü Emrah Şahanoğlu'nu kutladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Kastamonulu milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Vali Dallı, makamında gerçekleşen ziyarette, İtalyan rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Çığlıoğlu ile antrenörü Emrah Şahanoğlu'nu tebrik etti.

Çığlıoğlu'nun başarısıyla büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Dallı, "Ülkemizi şampiyonada başarıyla temsil eden ve Atina'dan tüm Avrupa'ya İstiklal Marşımızı dinleterek hepimizin göğsünü kabartan Asuman'ı ve bu başarısında büyük emekleri bulunan antrenörümüz Emrah Şahaoğlu'nu kutluyoruz. Elde edilen bu başarı Kastamonu için de büyük bir gurur kaynağı. Bundan sonraki müsabakalarda da Asuman'ın ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Vali Dallı'ya ev sahipliği ve hediyelerinden dolayı teşekkürlerini ileten Çığlıoğlu da hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve bunun için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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