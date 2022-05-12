KASTAMONU - Yangında 2 katlı ev zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Volkan Sitesi'nde Nermin Keskinışık'a ait iki katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde olan Keskinışık ailesi dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını gören vatandaşlardan Hüseyin Karadumanoğlu, gazetecilere mahallede itfaiye istasyonunun bulunması gerektiğini dile getirerek "Mahallemizde 112 acil sağlık merkezi, polisi jandarması var. Bu mahallede bir tane itfaiye merkezi ya da aracı olsa bu olay belki bu seviyeye gelmeyecekti. Ailenin halini görüyorsunuz, perişan. Ricamız burada en azından bir tane itfaiye bırakılması." dedi.