Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu'ya uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Kastamonu'ya uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, tespitini yaptıkları aracı Araç ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 140 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.