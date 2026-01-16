Haberler

Kastamonu yoğun kar yağışlı soğuk hava dalgasının etkisine girecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Valilikten yapılan açıklamada, 17 Ocak Cumartesi günü şehirde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Kastamonu'nun Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, 17 Ocak Cumartesi günü şehrin kuzeyinde kuvvetli kar yağışları beklendiği belirtildi.

Soğuk hava dalgasının batı, iç ve doğu kesimlerde hafta ortasına kadar süreceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı

Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
Galatasaray'ın gündemindeki Fabian Ruiz imzayı atıyor

Fabian Ruiz 2029'a kadar imzayı atıyor
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt