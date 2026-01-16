Kastamonu yoğun kar yağışlı soğuk hava dalgasının etkisine girecek

Kastamonu'nun Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, 17 Ocak Cumartesi günü şehrin kuzeyinde kuvvetli kar yağışları beklendiği belirtildi.

Soğuk hava dalgasının batı, iç ve doğu kesimlerde hafta ortasına kadar süreceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.