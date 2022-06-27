Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sel bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen taşkınlara 237 personel ve 165 makine ile müdahale ettiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu ve Sinop'ta şiddetli yağış sonrasında taşkınların meydana geldiği belirtildi.

"Bölge halkımıza geçmiş olsun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Görevimizin başındayız." ifadelerine yer verilen açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin taşkının yaşandığı ilk andan itibaren sahada olduğu kaydedildi.

Kastamonu'daki taşkın sonrasında 55 kamyon, 15 greyder, 17 yükleyici, 19 kanal kazıcı yükleyici, 4 ekskavatör, 7 treyler, 2 dozer, 20 kontrol aracı, 3 akaryakıt tankeri olmak üzere toplam 142 makine ile çalışmaların sürdüğü vurgulanan açıklamada, 207 personelin de saha da görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen doğal afet sonrasında Cide-Şenpazar-Ağlı Yolu'nun köprü yapım çalışmalarının devam ettiği kesiminde servis yolu üzerinden sağlanan ulaşımın, yağışlar nedeniyle geçici olarak Derelitekke-Alacık Köyü Yolu'na aktarıldığı bildirildi.

Ulaşımın, Cide-Ağlı Yolu - Valay Köyü - Çınarlı Köyü - Tepeköy yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı Yolu 13. kilometresinden de ulaşımın servis yolu üzerinden sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnebolu-Kastamonu Devlet Yolunun 28 ve 30. kilometrelerinde kalan kesimler de hasar görmesi nedeniyle saat 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Devlet Yolu'nda emanet makine parkıyla çalışmalara başlandı. Doğanyurt-İnebolu Devlet Yolunda bulunan Zarbana Köprüsü'nün yaklaşım dolgusunda meydana gelen hasar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Köprüde emanet ve yüklenici makine parkı ile başlatılan çalışmalara devam ediliyor. İnebolu-Çatalzeytin Ayrımı-Evrenye-Devrekani yolunda sel tahribatı meydan geldiğinden yol trafiğe kapatıldı. Su seviyesinin düşmesinin ardından çalışmalara başlanılacak. Çatalzeytin-(Bozkurt-Devrekani) Ayrımı yolunda da yarma heyelanı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yüklenici firma makine parkı ile çalışmalarını sürdürüyor."

Türkeli-Ayancık yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı

Sinop'un da şiddetli yağışın etkisinde kaldığı belirtilen açıklamada, 3 greyder, 5 yükleyici, 3 bakım kamyonu, 7 taşıma kamyonu, 2 pikap ve 3 ekskavatör olmak üzere toplam 23 makinenin sahada yoğun olarak çalıştığı, 30 personelin de çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekildi.

Sinop genelinde meydana gelen yoğun yağışlar sebebiyle, Türkeli-Ayancık Yolunun 35-36. kilometrelerinde dere yatağının yükselmesi sonucu yolun iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, yol üzerinde şev akıntıları ve döküntüler meydana geldi. Yağışlar devam ederken, bölgede çalışmalara başlandı. Ulaşım küçük araçlar için Çamurca-Yenigüler köy yollarından sağlanıyor." bilgisi verildi.