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KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.

Kar yağışıyla birlikte dağın etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile sisin de etkili olduğu bölgede ormanlar güzel manzara oluşturdu.

Dağın kar ve sisle birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Toros Dağları, Kastamonu, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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