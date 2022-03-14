KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.

Kar yağışıyla birlikte dağın etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile sisin de etkili olduğu bölgede ormanlar güzel manzara oluşturdu.

Dağın kar ve sisle birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.