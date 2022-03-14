KASTAMONU - (DRONE) Kar etkili oluyor
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.
Kar yağışıyla birlikte dağın etekleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile sisin de etkili olduğu bölgede ormanlar güzel manzara oluşturdu.
Dağın kar ve sisle birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.