Kastamonu ve Sinop'ta 31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Güncel Haberler Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Doğanyurt ve Ağlı'da birer, Devrekani ve Azdavay'da 3'er, Bozkurt'ta 5, İnebolu'da 4, Küre'de 2 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sinop'ta da ulaşıma kapanan 12 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kastamonu Sinop Güncel Haberler

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