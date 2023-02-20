Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu ve Sinop'ta 31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncel Haberler

Kastamonu ve Sinop'ta 31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Doğanyurt ve Ağlı'da birer, Devrekani ve Azdavay'da 3'er, Bozkurt'ta 5, İnebolu'da 4, Küre'de 2 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta da ulaşıma kapanan 12 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title