Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor - Haberler

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Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in doğusu, Kastamonu ve Sinop kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

KASTAMONU (AA) - Batı Karadeniz'in doğusu, Kastamonu ve Sinop kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kastamonu ve Sinop kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Batı Karadeniz, Kastamonu, Fırtına, Sinop, Güncel, Haberler

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