Kastamonu ve Sinop Kıyıları İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop kıyılarında akşam saatlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini duyurdu. Sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kastamonu (Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin) ve Sinop (Türkeli, Ayancık ve Erfelek) kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
