Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlar, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli görülecek.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.