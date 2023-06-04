Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlar, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli görülecek.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Kastamonu Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title