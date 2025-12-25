Kastamonu'da sis ulaşımda aksamaya neden oldu
Kastamonu merkez ve Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri güvenli sürüş için uyarılarda bulundu.
Kastamonu merkez ve Ankara kara yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu ile Kastamonu-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.???????
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel