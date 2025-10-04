Kastamonu ve Amasya'da Filistinli Çocuklar için Çiz Etkinliği Düzenlendi

Kastamonu ve Amasya'da, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı Kastamonu Temsilciliği ile Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin'de İsrail zulmünü anlatan resimler çizdi.

Yetim Vakfı Kastamonu Temsilcisi Sinem Altıntaş, 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik soykırımın ikinci yılının geride kaldığını söyledi.

Gazze halkının en az yüzde 3'ünün yaşamını yitirdiğini, bunun yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğunu anlatan Altıntaş, "Ahlaksız bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, Mayıs 2024'te Refah sınırının, Mart 2025'te de tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerle de yüz yüzedir. Üçte biri çocuklar olmak üzere 500'e yakın kişi açlıktan hayatını kaybetmiştir." dedi.

Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki tüm insanların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini dile getiren Altıntaş, Filistin'deki zulmün sona erdirilmesi temennisinde bulundu.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İdris Güler ile vatandaşlar katıldı.

Amasya

Yetim Vakfı Amasya Temsilciliğince Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Filistin ve Gazze'de uyguladığı katliamlar ve çocuk ölümleri protesto edildi.

Vatandaşlar ve çocuklar, Gazze'deki çocuklara ses olmak için resimler çizdi.

Yetim Vakfı Amasya Temsilcisi Yavuz Çintaş, etkinliğin Türkiye'de 81 ilde Filistinli çocuklar için gerçekleştirildiğini belirtti.

Hayalleri çalınan, hayalleri yok edilen Filistinli çocukların sesi olmayı amaçladıklarına işaret eden Çintaş, "Tüm Filistinli, tüm Gazzeli yetim yavrularımıza, oradaki tüm mazlumlara Amasya'dan, Yavuz Selim Meydanı'ndan selam gönderiyoruz." ifadesini kullandı.