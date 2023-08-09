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Kastamonu Valisi, yaralanan polisleri ziyaret etti

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Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşini yaralayıp kaçan bir şüpheli tarafından silahla yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Çakır, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları ile olayda yaralanan A.S. adlı kadını ziyaret etti. Çakır ve Ay yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ağlı ilçesinde dün, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, 'teslim ol' çağrısında bulunan 2 polisi de tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalanmıştı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşini yaralayıp kaçan bir şüpheli tarafından silahla yaralanan 2 polisi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Çakır, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları ile olayda yaralanan A.S. adlı kadını ziyaret etti.

Çakır ve Ay yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ağlı ilçesinde dün, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, "teslim ol" çağrısında bulunan 2 polisi de tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kastamonu Valiliği Kastamonu Güncel Haberler

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