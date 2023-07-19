Kastamonu Valisi ve Milletvekilleri Sarımsak Tarlasında Çiftçileri Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilere bereketli bir sezon dilediler.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çiftçileri ziyaret etti.

Çakır ile Ekmekci ve Uluay, Ayvalı köyünde sarımsak hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, yeni sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Çakır, sarımsak hasadına eşlik etmek istediklerini belirterek, "Sarımsak hasadı, Taşköprü'de bayram havasında yapılıyor. Taşköprülüler ve Kastamonulular, bir yıldır hasadı bekliyor. Taşköprü sarımsağı coğrafi işaret belgeli ürünümüz. Tabiri caizse Kastamonu'nun en üst seviyedeki tanıtım yüzü. Kalitesiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada ayrı bir yeri var. Hasadımız çiftçilerimize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Ekmekci ise bu topraklarda sarımsak ile toprağın sevdasının asırlar öncesine dayandığını vurgulayarak, "Burada en büyük teşekkürü özellikle kadınlarımız hak ediyor. Başından itibaren onlar dikiyor, diğer işlemlerini yapıyorlar ve sarımsağı gelin saçı gibi örüyorlar. Bu nedenle onlara emekleri için ayrı bir teşekkür ediyoruz. Hasadımız bereketli olsun." diye konuştu.

Programa Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek ile kurum amirleri katıldı.