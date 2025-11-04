Haberler

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan KOSGEB'e Ziyaret

Güncelleme:
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'u ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette Emniyet Müdürü ve esnaf temsilcileriyle de bir araya geldi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'a ziyarette bulundu.

Ziyarette KOSGEB'in ildeki çalışmaları hakkında bilgi alan Dallı, Erol'a ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.

Dallı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Yücel Gedik ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KATSO) Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

Esnafla bir araya gelen Dallı, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
