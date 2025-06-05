Kastamonu Valisi Dallı'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kastamonu Valisi Dallı'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, bayramın sağlık, huzur ve birlik getirmesini diledi. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların sevgi ve muhabbetin çoğaldığı özel zamanlar olduğuna dikkati çeken Dallı, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi ihmal etmeyelim. Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve özellikle bölgemize sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının dinmesine, zulmün sona ermesine ve insanlığın vicdanının yeniden yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren hacılarımızın haclarının makbul olmasını, aynı şekilde kurban ibadetlerimizin de kabul olmasını niyaz ediyorum."

Dallı, yola çıkacak sürücülere de hatırlatmada bulunarak, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki bizleri bekleyen sevdiklerimize sağ salim ulaşmak, bayram sevincini hep birlikte yaşamak, çok daha kıymetlidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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