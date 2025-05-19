Kastamonu Valisi Dallı'dan 19 Mayıs Mesajı

Kastamonu Valisi Dallı'dan 19 Mayıs Mesajı
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğin önemine vurgu yaptı. Gençleri geleceğin teminatı olarak nitelendiren Dallı, onlara her alanda destek olma sözü verdi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, 19 Mayıs'ın, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olmasının yanında gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe dair inancın da güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Gençlerin, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek en büyük güç olduğuna dikkati çeken Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onların milli ve ahlaki değerlerle donanmış, bilinçli, sorumluluk sahibi ve bilime yön veren bireyler olarak yetişmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, gençliğimizi her alanda desteklemeye, onların önünü açmaya ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Köklü tarihi, kültürü ve Milli Mücadele'deki yeriyle Kastamonu, bu ruhun her daim canlı tutulduğu illerimizin başında gelmektedir. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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