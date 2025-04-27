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Kastamonu Valiliğinden Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliğinden Fırtına Uyarısı
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Kastamonu Valiliği, denizlerde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 50-75 km/saat hızlarla eseceğini belirtti.

Kastamonu Valiliği, denizlerde beklenen fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, denizlerde rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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