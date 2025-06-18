Kastamonu Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yıl Dönümünü Kutladı
Kastamonu Valiliği, İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın kuruluşunun 43. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı ve sahil güvenlik personelinin özverili çalışmalarını vurguladı.
Kastamonu Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümünü tebrik etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının görüntülerine yer verildi.
Mesajda ise, "Denizlerimizde asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel