Kastamonu Valiliği Orman Yangınları İçin Hazırlıklarını Açıkladı

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarına karşı kapasitesini paylaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürlüğünün, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı tüm imkan ve ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının tüm imkanlarıyla sahada bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz 46 arazöz ve su ikmal aracı, 194 kara aracı ve ekipmanı, 65 iş makinesi, 42 ilk müdahale aracı, 1157 personel, 1004 yangın gönüllüsü, 12 gözetleme kulesi, 82 yangın göleti ve havuzu,12 dron ile göreve hazır bekliyor. Bu mücadelede sizlerin de duyarlılığına ihtiyacımız var. Yangına sebep olacak her türlü davranıştan uzak duralım, yeşil vatanı hep birlikte koruyalım."