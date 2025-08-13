Kastamonu Valiliği'nden Orman Yangınları İçin Önemli Uyarı

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "yeşil vatan"ın korunmasının, herkesin ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.

Bu çerçevede ormanların korunması için alınan kararların hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kastamonu genelinde 15 Ekim 2025'e kadar ormanlık alanlara girişler ile tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik tüpü de dahil her türlü ateş yakmak yasaktır. Tüm köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa bahçe atıklarının, bitki örtüsünün, çoban veya avcı ateşinin yakılması, havai fişek, işaret fişeği, meşale, dilek balonu gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaktır. Bu kararlara uymayan kişiler hakkında ilgili kanunlar ve yönetmelikler gereğince yasal işlem yapılacaktır."