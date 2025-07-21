Kastamonu Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı

Kastamonu Valiliği, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılan yazılı açıklamada, bölgede, orman yangını riskleri açısından kritik haftaya girildiğine dikkat çekildi.

Düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin de arttığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 84'nün insan kaynaklı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yeşil vatan, bizim en kıymetli hazinemiz. Bu güzellikleri korumak için anız yakmayalım, biçerdöverler ile balya makinelerinin kullandığı alanlarda su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. Sigara izmaritlerini doğaya atmayalım, Açık alanda ateş yakmayalım, Çöplerimizi çevreye bırakmayalım. Ormanda duman ya da ateş görürsek 112'yi arayalım."