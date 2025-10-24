Kastamonu Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kastamonu Valiliği, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, metrekareye 21 ila 52 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Yağışın 25 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.