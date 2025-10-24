Kastamonu Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Metrekareye 21 ila 52 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, metrekareye 21 ila 52 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Yağışın 25 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel