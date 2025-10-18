Kastamonu Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kastamonu Valiliği, kuzey ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son değerlendirmelere göre 19 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de görülecek aralıklı sağanağın sabahın ilk saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.