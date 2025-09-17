Haberler

Kastamonu Valiliği'nden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğrultusunda, şehrin kuzey ilçelerinde perşembe sabahı başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kastamonu Valiliği gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.

Şehrin kuzey ilçelerinde perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.