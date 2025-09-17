Kastamonu Valiliği'nden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Kastamonu Valiliği gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.

Şehrin kuzey ilçelerinde perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.