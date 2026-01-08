Kastamonu Valiliği Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyardı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine yer verildi.

Buna göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, 8 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, doğusunda akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, balıkçılar başta olmak üzere vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.