Kastamonu Valiliği'nden Fırtına Uyarısı
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın 75 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Cuma günü etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre Batı Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulanan açıklamada, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel