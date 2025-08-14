Kastamonu Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurarak, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın Perşembe günü etkili olmasının ardından Cuma akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, rüzgarın Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edildiğine dikkat çekilerek "14 Ağustos Perşembe günü, öğlen saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
