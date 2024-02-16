Kastamonu Vali Yardımcıları İl Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti
Kastamonu Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ve Çetin Kılınç, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'u ziyaret etti. Atılkan ve Kılıç, Kastamonu'daki sağlık hizmetleri konusunda Derdiyok ile görüş alışverişinde bulundu. Derdiyok'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Atılkan ve Kılıç, başarı diledi. Derdiyok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Kastamonu Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ve Çetin Kılınç, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'u ziyaret etti.
Atılkan ve Kılıç, Kastamonu'daki sağlık hizmetleri konusunda Derdiyok ile görüş alışverişinde bulundu.
Derdiyok'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Atılkan ve Kılıç, başarı diledi.
Derdiyok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.