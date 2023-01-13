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KASTAMONU - Uyuşturucu bulunan araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı

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Uyuşturucu arama köpeği "Yekten"in otomobilde uyuşturucu madde bulunması KASTAMONU - Kastamonu'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu arama köpeği "Yekten"in otomobilde uyuşturucu madde bulunması

KASTAMONU - Kastamonu'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara-Kastamonu kara yolunda jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir araç sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bu sırada araçta bulunanların dışarıya bir poşet attıkları belirlendi.

Yol üzerindeki jandarmaya ait bir başka kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu arama köpeği "Yekten" ile arama yapıldı. Araçta ve atılan poşette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan O.D, D.B.K, B.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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