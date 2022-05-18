Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 6'ncısı oldu - Haberler

Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK öğrenci projelerinde 99 projesi ile Türkiye 6'ncısı oldu.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçlarının 17 Mayıs 2022 tarihinde açıklandığı kaydedildi.

Öğrencileri tarafından sunulan 196 projeden 99'unun kabul edildiği vurgulanan açıklamada, "Üniversitemiz bu sonuçla, Türkiye'de en fazla proje önerisi kabul edilen 6'ncı üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 22 ihtisas üniversitesinden biri olarak AR-GE ve proje kültürü ve farkındalığını akademik birimlerin işleyişinde yer alan öğrencisinden öğretim elemanına kadar her kesime yaymak. Proje hazırlama ve geliştirmeye yönelik akademisyenlerimiz tarafından verilen uygulanabilir ve faydalı eğitimler ile birlikte başarıya ulaştık. Öğrencilerimizin başarıları Üniversitemiz için büyük gurur kaynağı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin projelerine ve isteklerine son derece önem veriyoruz. Kastamonu Üniversitesi olarak bu konuda gereken desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz."